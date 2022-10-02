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ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام للدفاع الجوي خلال أيام

ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام للدفاع الجوي خلال أيام
2 أكتوبر 2022 10:05

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية يوم السبت إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز أي أر إي إس-تي إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة.

وأجرت لامبرخت محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مخبأ تحت الأرض. وكانت لامبرخت قد مددت زيارة لمولدوفا المجاورة لحضور الاجتماع.
وقالت لامبرخت لقناة إيه أر دي التلفزيونية "في غضون أيام قليلة سنقدم نظام الدفاع الجوي أي أر إي إس-تي الحديث للغاية.
"إنه مهم للغاية للتصدي للطائرات المسيرة بشكل خاص".

وتواجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها لأوكرانيا بما في ذلك من خلال إرسال أسلحة هجومية مثل الدبابات الحديثة التي تقول كييف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية.

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المصدر: وكالات
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