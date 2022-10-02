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قتلى ومفقودون بفيضانات في فنزويلا

قتلى ومفقودون بفيضانات في فنزويلا
2 أكتوبر 2022 09:16

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في فنزويلا خلال الأسبوعين الماضيين إلى 13 قتيلاً بعد أن أكدت السلطات المحلية السبت مصرع ثلاثة أشخاص آخرين، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ثلاثة مفقودين على الأقل.
وسببت الأحوال الجوية السيئة دماراً في عدد من ولايات الدولة مثل تاتشيرا حيث عثرت السلطات يوم الجمعة على جثة تاسعة لمجموعة من عشرة أشخاص جرفتها منذ أسبوع فيضانات في واد في بلدة لوباتيرا.
وأكد الحاكم المحلي فريدي برنال للقناة العامة "في تي في".

وتحدثت السلطات عن أضرار في الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائي وسيول.
ونشطت كراكاس مركزا لتنسيق عمليات الطوارئ استعدادا لاحتمال لمعدلات هطولات "تاريخية" هذا العام.

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المصدر: وكالات
الأمطار الغزيرة
فيضانات
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