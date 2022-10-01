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انفصاليون كاتالونيون يحيون ذكرى استفتاء الاستقلال عن إسبانيا

مظاهرات في برشلونة
2 أكتوبر 2022 02:07

نظّم الانفصاليون عشرات التظاهرات، السبت، في إقليم كاتالونيا وذلك إحياء للذكرى السنوية الخامسة للاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا الذي نُظّم في الأول من أكتوبر 2017 على الرغم من أن مدريد حظرته واعتبرته غير شرعي.
ونُظّم التحرّك الأساسي في مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم، وقد شارك فيه آلاف الأشخاص الذين تجمّعوا في ساحة "قوس النصر".
شارك في التحرّك بعض ممن أدوا دورا في محاولة الانفصال التي أحبطتها مدريد، بينهم رئيس إقليم كاتالونيا حينها كارليس بوتشيمون الذي ألقى كلمة عبر الفيديو.
وبوتشيمون مقيم في المنفى في بلجيكا تجنّبا لمذكرة توقيف قضائية إسبانية صادرة بحقه.
شدّد بوتشيمون على أن إحياء الذكرى ليس بداعي "الحنين"، واصفا الاستفتاء بأنه "لحظة تأسيسية" نحو الاستقلال.
وألقى الرئيس الحالي للإقليم بيري أراغونيس خطابا متلفزا شدّد فيه على أن الأول من أكتوبر 2017 سيبقى "يوما تاريخيا وجزءا من الذاكرة الجماعية".
وأكد أن الاستفتاء حول الاستقلال شكّل "انتصارا كبيرا"، متعهّدا أن "تصوّت كاتالونيا مجددا" على استقلالها يوما ما.
وكان القضاء الإسباني قد حظر حينها الاستفتاء الذي نظّمه دعاة الاستقلال عن إسبانيا، في يوم شهد توترات كبيرة وتدخّلات للشرطة لمنع تنظيمه.

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المصدر: آ ف ب
كاتالونيا
استفتاء
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