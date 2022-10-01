أول بيان لرئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو منذ الإطاحة به
بول هنري سانداوغو داميبا (أرشيفية)
2 أكتوبر 2022 01:23
دعا رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو المقدَّم بول هنري سانداوغو داميبا، الذي أعلن عسكريون الجمعة الإطاحة به في انقلاب، هؤلاء الانقلابيين إلى "العودة إلى المنطق". وفي بيان صدر مساء السبت ونشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، دعا داميبا الانقلابيين ل"العودة إلى المنطق لتفادي حرب بين الإخوة لا تحتاج إليها بوركينا فاسو في هذه الظروف". وفي أول بيان له منذ إعلان النقيب إبراهيم تراوري الإطاحة به الجمعة، نفى داميبا مزاعم عن أنه لجأ إلى معسكر للجيش الفرنسي. وفي بيان قصير متلفز، قال منفذو الانقلاب إن داميبا "لجأ إلى القاعدة الفرنسية في كامبوينسين من أجل التخطيط لهجوم مضاد" هدفه "نشر الفوضى في صفوف قواتنا العسكرية والأمنية". وردت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان جاء فيه أنها "تنفي رسميا أي تورط في الأحداث الجارية منذ أمس في بوركينا فاسو". وأضافت باريس "لم تستضف القاعدة، التي توجد فيها قواتنا الفرنسية، ولا سفارتنا بول هنري سانداوغو داميبا".