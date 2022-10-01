مقتل 12 مدنياً بهجوم إرهابي لـ«الشباب» وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وزارة الأمن الصومالية، مقتل 12 مدنياً في هجوم لحركة «الشباب» الإرهابية استهدف شركة متخصصة في بناء الآبار بإقليم «جدو» وسط البلاد.

وقال وزير الأمن محمد أحمد، في مؤتمر صحفي، إن «مقاتلي حركة الشباب نفذوا هجوماً إرهابياً على شركة محلية كانت تعمل على حفر بئر في بلدة جوريلي بإقليم جدو».

وأضاف أن «الهجوم أسفر عن مقتل 12 مدنياً، بينهم سيدتان، إلى جانب حرق معدات الشركة».

وتعد بلدة «جوريلي» من أكثر المناطق تأثراً بموجة الجفاف التي أصابت الصومال.

وبحسب الوزير: «يعمل السكان المحليون على حفر بئر ارتوازية للحد من أزمة انعدام المياه التي تعانيها البلدة».

من جهته، قال محمود عبدي رئيس بلدة جوريلي، إن الهجوم الإرهابي على المدنيين أعقبته مواجهات عنيفة بين مقاتلي «الشباب» والقوات الحكومية.

وذكر أن المواجهات بين الجانبين أدت إلى مقتل 6 من عناصر «الشباب»، دون تفاصيل عما إذا سقط قتلى من القوات الحكومية.

يأتي هذا في وقت تشهد بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع قوات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي «الشباب» جنوب ووسط البلاد.​​​​​​​

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تأسست مطلع 2004.