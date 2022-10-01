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الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد جنود حفظ السلام في الكونجو

الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد جنود حفظ السلام في الكونجو
2 أكتوبر 2022 01:27

بوكافو (وكالات)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أحد جنود حفظ السلام التابعين لها قتل في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، في أعمال عنف في المنطقة التي تمزقها الصراعات.
وذكرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونجو «مونوسكو»، أن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى ميليشا «تويروانيهو» نفذوا الهجوم ليل الجمعة في منطقة مينيمبوي بمقاطعة جنوب كيفو. وقالت البعثة «قتل مسلحون أحد جنود حفظ السلام عندما اقتربوا من القاعدة بعد أن اتصلوا بالبعثة للاستسلام».
وأضافت أن «الهجمات على قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب»، داعية السلطات الكونغولية إلى تحميل الجناة المسؤولية. ميليشيا «تويروانيهو» هي واحدة من أكثر من 120 جماعة مسلحة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية المضطرب، وهي تدعي الدفاع عن مصالح مجتمع «التوتسي» الكونغوليين.

الأمم المتحدة
الكونجو الديمقراطية
قوات حفظ السلام
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