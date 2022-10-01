العراق.. «حراك أكتوبر» يطالب بحكومة مؤقتة بإشراف أممي

هدى جاسم (بغداد)

طالب «حراك أكتوبر» في العراق بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، ممهلاً القوى السياسية حتى 25 أكتوبر الجاري لإنهاء الأزمة الحالية ومهدداً باتخاذ إجراءات تصعيدية، جاء ذلك فيما أصيب عشرات المتظاهرين خلال مواجهات مع القوات العراقية في بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظتي النجف والناصرية، أمس، تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر 2019.

وأعلنت لجنة «حراك أكتوبر» أمس، أنها أمهلت القوى السياسية العراقية حتى 25 أكتوبر الجاري لإنهاء الأزمة السياسية الحالية وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية.

وطالبت اللجنة المركزية للتظاهرات بإنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي على ألا يكون فيها أي من شخصيات العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد خلال السنوات الماضية بما فيها السلطة التنفيذية القائمة.

كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أنها ستشرع في «حملة مليونية لجمع توقيعات العراقيين على عريضة رافضة لهذا النظام»، كما دعت جميع العراقيين للمشاركة فيها إذا لم تستجب القوى السياسية للمطالب.

أمنياً، أطلقت قوات الأمن قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الجمهورية الذي يرتبط بالمنطقة الخضراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا هتافات ضد الفساد المالي والإداري وضد المحاصصة السياسية، فيما حاول عدد منهم عبور الحواجز الخرسانية على «جسر الجمهورية» للوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم المقرات الحكومية.

وأظهرت مقاطع فيديو محاولة المتظاهرين عبور الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية المغلق تماماً بالكتل الخرسانية من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من العبور باتجاه المنطقة الخضراء.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن المحتجين ألقوا حواجز حديدية كانت نصبت كموانع على جسر الجمهورية في النهر.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن ما لا يقل عن 64 شخصا أصيبوا، من بينهم 26 من أفراد الأمن، في حين أصيب 38 من المتظاهرين بالرصاص المطاطي.

واتهمت خلية الإعلام الأمني في بيان من وصفتهم بـ«العناصر الخارجة عن القانون» بالتسبب بتلك الإصابات نتيجة استخدامهم أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهر.

واتهمت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق أمس، من وصفتهم بـ«المندسين» باستهداف القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين بـ«المولوتوف» وبنادق الصيد.

وذكرت في بيان «إن القوات الأمنية تتعامل بمهنية عالية المستوى مع المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة بغداد دون أن تحمل السلاح ضدهم ودون استخدام أي نوع من القوة».

ودعت الخلية في وقت سابق أمس، منظمي التظاهرة إلى «تسليم المندسين داخل صفوفهم إلى الأجهزة الأمنية فوراً والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها».

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، أمس، تعليمات جديدة لوسائل الإعلام.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «هذه الإجراءات جاءت استنادا إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات وبالنظر للظرف الخاص الذي يمر به العراق».

وقالت الهيئة إنه «تأكيداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأحقية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، ودعوته لوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى وتسيء للبلد، ندعو المؤسسات الإعلامية كافة إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة».

وتشمل التعليمات «مراعاة الدقة والمصداقية في التغطيات الإعلامية، من خلال تقديم وصف متوازن للأحداث، ونقل المعلومات بطريقة مهنية خالية من الإضافات أو الإشارات التي قد تؤثر سلبا على الحقائق، وتتحمل الوسيلة الإعلامية المسؤولية المعنوية والقانونية في حال عرض معلومات مضللة أو كاذبة». وتؤكد التعليمات على «ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي من خلال تجنب الاتهامات الجمعية، والالتزام بالموضوعية والتوازن والمهنية الكاملة، وإبداء غاية الحرص على تمثيل وجهات النظر المتعددة في الأحداث التي يجري تغطيتها، وتجنب استخدام أسلوب الاستهزاء في توجيه المعلومات الواردة بطريقة لا تخدم الحقيقة أو تمثل انتقاصا من أشخاص أو جهات معينة، مما قد يؤدي إلى إشعال فتنة مجتمعية، أو التسبب باستهداف مؤسسات الدولة أو الأفراد أو الكيانات المختلفة».

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأول، المتظاهرين إلى التزام السلمية والتعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر 2019، واستمرت لعدة أشهر، واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.

وضعف زخم التظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد، وبعد ثلاث سنوات، لم يتغير شيء. وتجري ذكرى التظاهرات في أجواء توتر إذ يتواجه «التيار الصدري» مع «الإطار التنسيقي» حول تعيين رئيس وزراء جديد وإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

دعوة أممية لوقف التصعيد

دعت البعثة الأممية في العراق، أمس، كافة الأطراف إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد في ظل الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد.

وقالت البعثة الأممية عبر تويتر، لمناسبة الذكرى الثالثة لتظاهرات أكتوبر 2019 في بغداد: «نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمر أساسي في الديمقراطية».

وأشادت البعثة بتعامل قوات الأمن العراقية مع الاحتجاجات الحالية «حتى الآن»، وقالت إنها تعاملت معها بـ«مهنية». ويشهد العراق أزمة سياسية واسعة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وطريقة تعيينه.

وعقد البرلمان آخر جلسة له في 23 يوليو، وبعدها بأيام قليلة، اقتحم متظاهرون أغلبهم من أنصار زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، مبنى مجلس النواب.

وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس عندما وقعت اشتباكات مسلحة بين مناصري الصدر وعناصر من «الإطار التنسيقي».