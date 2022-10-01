أردوغان: نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

أنقرة (وكالات)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي: «منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا عام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعاً إلى المناطق الأمنية التي أقمناها في شمال البلاد».

وأعلن الرئيس التركي في الأشهر الأخيرة أنه يعد لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3.7 مليون لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.

وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.

وقضية استضافة اللاجئين السوريين باتت موضوعاً ساخنا في تركيا، قبل 8 أشهر ونصف شهر من موعد الانتخابات الرئاسية.