انسحاب القوات الروسية من «ليمان» الاستراتيجية

كييف (وكالات)

أكدت روسيا، أمس، أن قواتها انسحبت من بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني، فيما أعلن الأخير دخول البلدة، الواقعة في منطقة دونيتسك التي أثار ضمها من قبل موسكو عاصفة من الإدانات الدولية.

وقالت وزارة الدفاع‭ ‬الروسية، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، « تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة». وقالت ، في بيان، إن روسيا ألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة من خلال توجيه «ضربات مكثفة» ضدها. من جهتها، كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية، على «تويتر»: «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك». وأرفقت التغريدة، بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان، ثم يعلقان علم بلادهما بجانب لافتة كُتب عليها «ليمان» عند مدخل المدينة.

وكان الجيش الأوكراني قال، أمس، إنه «يطوق» آلافاً من الجنود الروس في ليمان.

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني، إن «نحو 5 آلاف أو 5500 روسي» تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.