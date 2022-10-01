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تركيا ترهن انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو» بالالتزام بتعهداتهما

تركيا ترهن انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو» بالالتزام بتعهداتهما
2 أكتوبر 2022 01:27

اسطنبول (وكالات)

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 حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من أن تركيا لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» حتى «يتم الوفاء بالتعهدات» التي قطعتها الدولتان.
ولكي تنضم السويد وفنلندا للناتو، فإنه يتعين أن يتم التصديق على طلبهما من قبل جميع الدول الـ30 الأعضاء بالناتو، وصادقت 28 دولة بالفعل حتى الآن، ويتبقى تصويت كل من تركيا والمجر فحسب.
وقال أردوغان خلال مراسم افتتاح دورة البرلمان التركي إن بلاده «تراقب» جهود السويد وفنلندا في الوفاء بالتزاماتهما، و«لا يمكنها تقديم تنازلات» بشأن قضية مكافحة الإرهاب.
وأضاف الرئيس التركي دون تقديم إيضاحات، «سنبقى على موقفنا المبدئي والحازم حتى يتم الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لبلادنا».
واتهمت تركيا كلا من السويد وفنلندا بدعم المسلحين المتشددين الأكراد، وكذلك حركة فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، حيث تصنفهما أنقرة على أنهما جماعتان إرهابيتان.
واتفقت السويد وفنلندا في وقت سابق من هذا الصيف على طمأنة تركيا بدعمها ضد المخاطر الأمنية. ومن بين مطالب تركيا، تسليم بعض المشتبه بهم لأنقرة، ورفع السويد لحظر الأسلحة. وقالت السويد أمس أمس الأول إنها مستعدة لتزويد تركيا بالأسلحة في إطار سعيها وتقدمها للانضمام إلى الناتو. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه من المتوقع وصول وفد سويدي إلى أنقرة الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات.

تركيا
السويد
فنلندا
الناتو
رجب طيب أردوغان
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