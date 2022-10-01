زيلينسكي: القتال مستمر في بلدة استعادها الجيش الأوكراني
دبابة تنقل جنودا من الجيش الأوكراني
1 أكتوبر 2022 23:24
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القتال مستمر في بلدة ليمان التي أعلنت روسيا في وقت سابق استعادتها. وأكد زيلينسكي، في كلمة مصورة الليلة "العلم الأوكراني (مرفوع) بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك. ما زال القتال مستمرا هناك". كان المتحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا قال، في وقت اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني دخل بلدة ليمان، التي سبق أن ذكرت كييف أنها تحاصرها. كانت روسيا قالت، في وقت سابق اليوم السبت، إن قواتها انسحبت من البلدة لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، "فيما يتعلق بخلق تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة". كانت الجيش الروسي يستخدم بلدة ليمان كمركز للوجستيات والنقل لعملياته على مدى أشهر. يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها منطقة دونيتسك التي تقع فيها ليمان.