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محتجون يضرمون النار في سفارة فرنسا لدى بوركينا فاسو

محتجون يضرمون النار في سفارة فرنسا
1 أكتوبر 2022 23:07

شاهد مراسل لرويترز حريقا في السفارة الفرنسية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، اليوم السبت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محتجين غاضبين أضرموا النيران في واجهة مبنى السفارة.
وأعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة لـ"أعمال العنف" ضد سفارتها في بوركينا فاسو.
في  وقت سابق اليوم السبت، قال إبراهيم تراوري قائد الانقلاب، في بيان قرأه ضابط في الجيش محاطا بجنود في بث على التلفزيون الرسمي، إن رئيس المجلس العسكري السابق لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي.
ونفت السفارة الفرنسية في واغادوغو ضلوع الجيش الفرنسي في الأحداث الحالية في بوركينا فاسو.
وسمع دوي طلقات نارية في الوقت الذي خرج فيه متظاهرون إلى الشوارع بعد انقلاب عسكري أمس الجمعة.
ودعا رئيس أركان جيش بوركينا فاسو، اليوم السبت، الفئات المتصارعة داخل القوات المسلحة إلى وقف القتال ومواصلة المحادثات بعد أن شهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ثاني انقلاب هذا العام.
ووصف بيان رئيس الأركان، الذي نقله مكتب الاتصالات في القوات المسلحة، الوضع بأنه "أزمة داخلية ضمن صفوف القوات المسلحة الوطنية".

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المصدر: رويترز
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