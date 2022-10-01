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زلزال يهز جنوب غرب اليابان

زلزال
1 أكتوبر 2022 21:53

ضرب زلزال، اليوم السبت، مقاطعة ميازاكي الوقعة جنوب غرب اليابان ومناطق أخرى، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث أمواج مد جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 02:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكان مركزه على عمق حوالي 30 كيلومتراً قبالة شبه جزيرة «أوسومي»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية للأنباء.
وسجل الزلزال أربع درجات على مقياس ريختر في مدينة ميازاكي، وبعض المناطق الأخرى من المحافظة، وبينما سجل ثلاث درجات في المقاطعات المجاورة، وهي إهيمي وساجا وكوماموتو وأويتا وكاجوشيما.
و لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وفقاً للشرطة اليابانية.
من جانبها، قالت شركة «كيوشو» للطاقة الكهربائية، إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة «سينداي» للطاقة في مقاطعة كاجوشيما.

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