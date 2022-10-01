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قائد انقلاب بوركينا فاسو يوجه اتهاماً للرئيس المعزول

إبراهيم تراوري، قائد الانقلاب في بوركينا فاسو
1 أكتوبر 2022 21:34

اتهم قائد الانقلاب في بوركينا فاسو، اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري السابق المقدَّم بول هنري داميبا بمحاولة استعادة السلطة.
وقال إبراهيم تراوري إن إطلاق النار، الذي دوى اليوم في العاصمة واغادوغو، هو جزء من هجوم مضاد شنه الرئيس المعزول داميبا.
وأضاف تراوري، في مقابلة مع إذاعة "أوميجا" هي أول مقابلة يجريها منذ انقلاب أمس الجمعة، "قادوا هجوماً مضادا هذا الصباح. بعض القوات الخاصة أُرسلت". 
في وقت سابق اليوم السبت، قال تراوري، في بيان قرأه ضابط في الجيش محاطا بجنود في بث على التلفزيون الرسمي، إن رئيس المجلس العسكري السابق لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي.
ونفت السفارة الفرنسية في واغادوغو، اليوم السبت، ضلوع الجيش الفرنسي في الأحداث الحالية الجارية في بوركينا فاسو.

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المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري
انقلاب عسكري
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