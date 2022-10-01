الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جوتيريش يعلّق على الانقلاب في بوركينا فاسو

آلية عسكرية أمام مبنى التلفزيون الحكومي في واغادوغو
1 أكتوبر 2022 21:12

دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش «بشدة»، اليوم السبت، «أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح»، غداة انقلاب في بوركينا فاسو هو الثاني في ثمانية أشهر.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، في بيان، إن الأمين العام «يدين بشدة أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع المعنيين إلى الامتناع عن أي (أعمال) عنف والسعي إلى الحوار».
وأضاف المتحدث أن الأمين العام «يعرب عن دعمه التام للجهود الإقليمية الهادفة إلى عودة سريعة للنظام الدستوري في البلاد»، مؤكداً أن بوركينا فاسو «تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمكافحة المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي تنشط في بعض مناطق البلاد».
كان جنود أعلنوا، مساء أمس الجمعة، أنهم أطاحوا برئيس المجلس العسكري الحاكم المقدَّم بول هنري داميبا.
كان داميبا وصل إلى السلطة في بوركينا فاسو في 24 يناير الماضي، بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.
وما يزال الوضع في العاصمة واغادوغو مضطرباً، اليوم السبت. وقال النقيب إبراهيم تراوري قائد الانقلاب، إن الرئيس السابق للمجلس العسكري المقدَّم بول هنري داميبا يخطط لهجوم مضاد.
وأضاف تراوري، في بيان قرأه أحد الضباط على شاشة التلفزيون الحكومي، إن داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي.

أخبار ذات صلة
قائد انقلاب بوركينا فاسو يحذر من العنف والتخريب
بوركينا فاسو.. انقلاب ثانٍ وهجوم مضاد وإدانات دولية
المصدر: آ ف ب
أنطونيو جوتيريش
بوركينا فاسو
انقلاب عسكري
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©