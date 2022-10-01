لبنان يتسلم عرضاً خطياً بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل
السفيرة الأميركية في لبنان تسلم الرئيس عون رسالة من الوسيط الأميركي
1 أكتوبر 2022 20:04
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلّم عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت الرئاسة، في تغريدة على تويتر، إن الرئيس عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأميركي حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية. واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن". ورداً على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول "تتضمن عرضاً مع اقتراحات" من دون أن يفصح عن ماهيتها. وقال إن "الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة". وفي وقت لاحق، أعلنت رئاسة الحكومة أن ميقاتي استقبل شيا التي سلمته "العرض الخطي" من هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود. يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم حدود بحرية مشتركة في تطور من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز التي تخص كل جانب وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب. يتنقل هوكشتاين جيئة وذهاباً بين لبنان وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى حل وسط. كان مصدر سياسي مطلع على المحادثات قال إن المسؤولين اللبنانيين طالبوا بنسخة مكتوبة من الاقتراح قبل تقديم رد نهائي.