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تطورات الوضع في بوركينا فاسو بعد الانقلاب

إبراهيم تراوري قائد الانقلاب في بوركينا فاسو
1 أكتوبر 2022 19:36

أعلن النقيب إبراهيم تراوري قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، اليوم السبت، أن الرئيس المخلوع المقدَّم بول هنري داميبا يخطط لهجوم مضاد بعد الانقلاب.
وقال تراوري، في بيان، إن رئيس المجلس العسكري السابق داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي.
جاء ذلك في بيان قرأه ضابط في الجيش محاطا بجنود في بث على التلفزيون الرسمي.
ونفت السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو، اليوم السبت، ضلوع الجيش الفرنسي في الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في بوركينا فاسو.

  • وحدة من الجيش أمام التلفزيون الحكومي في العاصمة واغادوغو
    وحدة من الجيش أمام التلفزيون الحكومي في العاصمة واغادوغو

وقالت السفارة إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودوت أصوات أعيرة نارية في عاصمة بوركينا فاسو، اليوم السبت بعد يوم من الإعلان عن الإطاحة بالرئيس داميبا في ثاني انقلاب تشهده البلاد الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.
وذكر مصدر أمني أجنبي في واغادوغو أن أنباء أفادت بوقوع إطلاق نار في عدة أجزاء من المدينة نتيجة اشتباكات بين القوات الموالية لداميبا مع تلك المؤيدة لتراوري.
وأكد مصدر في جيش بوركينا فاسو، رفض التعليق مباشرة على ما يجري في العاصمة، أن هناك قوات لا تزال موالية لداميبا في الجيش تحث قادة الانقلاب على التراجع.
كان الجيش استولى على السلطة في بوركينا فاسو في 24 يناير الماضي، مطيحاً بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

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المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري
انقلاب
بول هنري سانداوغو داميبا
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