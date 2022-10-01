تشكيل وحدة دولية تحقق في انفجارات «نورد ستريم»

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم السبت، أن برلين ستشكل وحدة دولية مشتركة مع الدنمارك والسويد للتحقيق في ما يبدو أنها عملية «تخريب» استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز الرابطين بين أوروبا وروسيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الجمعة، إن بلاده «ستدعم إجراء تحقيق مشترك» في الحادثة مع الدنمارك والسويد، وذلك خلال اتصال عبر الفيديو أجراه مع نظيريه في البلدين.

وأفادت فيزر صحيفة «بيلد أم تسونتاغ» الأسبوعية بأنها اتفقت مع وزيري داخلية البلدين على أن «فريق تحقيق دوليا مشتركا يعمل ضمن إطار قانون الاتحاد الأوروبي» ويضم موظفين من البلدان الثلاثة سيتولى التحقيقات.

ونُقل عنها قولها إن «جميع المؤشرات تدل على وقوع عمل تخريبي ضد خطي أنابيب نورد ستريم».

وأضافت أن الفريق سيحمل معه خبرة مكتسبة من «سلاح البحرية والشرطة وأجهزة الاستخبارات».

بينما ذكرت السلطات بأنها في حالة «تأهب» لحماية البنى التحتية الألمانية المرتبطة بالطاقة، قالت إنه «لا مؤشرات إلى تهديد ملموس للمواقع الألمانية حتى الآن».

وأفادت فيزر صحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، أمس الجمعة، بأن الشرطة الألمانية تسيّر دوريات في بحري الشمال والبلطيق «بكل القوات المتاحة» بعد الانفجارات، وذلك بالتعاون مع الدول المجاورة.

كان خطا أنابيب «نورد ستريم1و2»، اللذان توقفا منذ أواخر أغسطس الماضي، أساسيين لإيصال الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

وما زال مصدر الانفجارات غامضا بينما نفت كل من واشنطن وموسكو مسؤوليتها عنها. أخبار ذات صلة الإمارات: ندعم جهود خفض التصعيد في أوكرانيا ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»

المصدر: آ ف ب