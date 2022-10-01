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كييف تعلن استعادة بلدة في شرق أوكرانيا

جنود من الجيش الأوكراني
1 أكتوبر 2022 18:49

قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا، اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني دخل بلدة ليمان، التي سبق أن ذكرت كييف أنها تحاصرها.
وأضاف المتحدث سيرهي تشيريفاتي، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أن "القتال يشتد" في المنطقة.
كانت روسيا قالت، في وقت سابق اليوم السبت، إن قواتها انسحبت من البلدة لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، "فيما يتعلق بخلق تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة".
كانت الجيش الروسي يستخدم بلدة ليمان كمركز للوجستيات والنقل لعملياته على مدى أشهر.
يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها منطقة دونيتسك التي تقع فيها ليمان. 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
بلدة ليمان
الجيش الأوكراني
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