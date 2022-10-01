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جرحى باشتباكات بين محتجين والشرطة في بغداد

الشرطة تتصدى للمحتجين في بغداد
1 أكتوبر 2022 17:43

أصيب 28 شخصاً بجروح بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، في احتجاجات لإحياء الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إنه «رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين بالدخول إلى وسط المتظاهرين، إلا أننا ومع شديد الأسف نلاحظ أن هناك عناصر خارجة عن القانون تواجدت خلال هذه المظاهرات واستخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات».

وذكر البيان أن هذه الأعمال أدت إلى إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوات المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فضلاً عن إصابة تسعة مدنيين منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم.
كما أوضح البيان أن «الإصابات في صفوف الأجهزة الأمنية جاءت نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف».
وشارك الآلاف في مظاهرات اليوم واحتشدوا عند مدخل «جسر الجمهورية» الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم السفارات الأجنبية ومؤسسات الحكومة.

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المصدر: وكالات
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احتجاجات العراق
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