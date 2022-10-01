روسيا توقف شحنات الغاز إلى إيطاليا

ذكرت شركة "إيني" الإيطالية للبترول والغاز، اليوم السبت، أن روسيا أوقفت شحنات الغاز إلى إيطاليا في الوقت الحالي. وأعلنت شركة النفط الإيطالية، في بيان، "أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا". يصل الغاز الروسي عادة ويتم توزيعه من بلدة "تارفيسيو" على الحدود بين إيطاليا والنمسا. وأضافت الشركة الإيطالية "بالتالي، فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة" السبت. يمر معظم الغاز الروسي، الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا، عبر أوكرانيا، من خلال خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى "تارفيسيو" في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن متحدث باسم شركة "إيني" قوله إن "غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا حيث يتعين عليها تسليمه". وأضاف المتحدث "نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا". تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا. وأعلنت "إيني"، في مطلع مارس، أنها ستبيع حصتها، البالغة 50 بالمئة، في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" الذي تسيطر عليه مناصفة مع "غازبروم" الروسية.