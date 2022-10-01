الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سماع دوي إطلاق نار في عاصمة بوركينا فاسو

أرشيفية
1 أكتوبر 2022 16:32

 دوت أصوات أعيرة نارية في وسط عاصمة بوركينا فاسو اليوم السبت بعد يوم من الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.

وشوهدت قافلة كبيرة من قوات الأمن مدججة بالسلاح وهي تسير في وسط واجادوجو.

أخبار ذات صلة
قائد انقلاب بوركينا فاسو يحذر من العنف والتخريب
بوركينا فاسو.. انقلاب ثانٍ وهجوم مضاد وإدانات دولية
المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
انقلاب
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©