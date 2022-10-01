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عربي ودولي
سماع دوي إطلاق نار في عاصمة بوركينا فاسو
أرشيفية
1 أكتوبر 2022 16:32
دوت أصوات أعيرة نارية في وسط عاصمة بوركينا فاسو اليوم السبت بعد يوم من الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.
وشوهدت قافلة كبيرة من قوات الأمن مدججة بالسلاح وهي تسير في وسط واجادوجو.
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