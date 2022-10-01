الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

التداعيات الدولية على ضم روسيا مناطق أوكرانية

ناخبة في دونيتسك
1 أكتوبر 2022 15:50

تجد روسيا نفسها معرضة لضغوط، اليوم السبت، غداة ضمها رسميا أربع مناطق أوكرانية ما أثار وابلا من الإدانات الدولية ورفضا من قبل كييف المصممة على استعادة أراضيها.
ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى مثل تركيا ضم هذه الأراضي الجديدة وأعلنت كييف أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر "بعد محاولات الضم التي قام بها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أبلغت أوكرانيا رسميًا محكمة العدل الدولية أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا'' لأمر المحكمة الصادر في 16 مارس ويطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وأضاف الوزير الأوكراني "ندعو المحكمة إلى النظر في القضية في أقرب وقت ممكن".
وأنجز الرئيس الروسي مراسم الضم مساء الجمعة أمام عدة آلاف تجمعوا لحضور حفل موسيقي احتفالي في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال "النصر سيكون لنا"، بينما يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا في الوقت نفسه.
قبيل ذلك في الكرملين وقع بوتين على وثائق ضم المناطق الأربع إلى جانب قادة المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا دونيتسك ولوغانسك (شرق) وزابوريجيا وخيرسون (جنوب).
وطالب كييف في خطابه بوقف "جميع الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات" على الرغم من النكسات الأخيرة التي ألحقتها القوات الأوكرانية بالجيش الروسي.
في واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وكندا تؤيدان انضمام كييف. وقال بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "نؤيد بقوة انضمام الدول التي ترغب في ذلك والتي يمكنها المساهمة في قدراتها".
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن "بدعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها" وقال إن بوتين "لن يرهب" الولايات المتحدة وحلفاءها.
- إدانات وعقوبات
عبر قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة عن "رفضهم" و"إدانتهم" هذا "الضم غير القانوني".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية السبت إن أنقرة "ترفض" هذا الضم مثلما رفضت في السابق الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم.
ودان الناتو الضم "غير الشرعي" بينما ناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارا يدين إجراءات "الضم المزعوم" لأوكرانيا عطّل تمريره فيتو روسي.
وتأتي قرارات الضم هذه بعد سبعة أشهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا و"استفتاءات" نُظمت على عجل في المناطق الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
رؤساء أوروبيين يستنكرون ضم موسكو لأراضٍ أوكرانية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
أميركا
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©