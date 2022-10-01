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أوكرانيا تطوق آلاف الجنود الروس في ليمان

من أوكرانيا
1 أكتوبر 2022 14:30

 قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا حاصرت الآلاف من الجنود الروس في بلدة ليمان في شرق البلاد، وهي معقل شديد الأهمية لموسكو، في عملية لا تزال جارية.
وستمثل السيطرة على هذه البلدة، التي تستخدمها روسيا كمركز لوجيستيات ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطة الكرملين للاستيلاء على كامل منطقة دونباس الصناعية.
وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا "المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة".
وأضاف "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية. إنها فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك. ونفسيا، إنها (البلدة) مهمة جدا".
وأضاف تشيريفاتي أنه يوجد في ليمان ما بين خمسة آلاف و5500 جندي روسي، لكن عدد القوات المحاصرة ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار.
وقال إن القوات الروسية تقوم بمحاولات فاشلة لكسر الحصار.
وأضاف "البعض يستسلم، ولديهم الكثير من القتلى والجرحى، لكن العملية لم تنته بعد". 

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المصدر: وكالات
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