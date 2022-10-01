الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا توجه رسالة إلى لبنان بشأن انتخاب رئيس جديد

من العاصمة باريس
1 أكتوبر 2022 14:21

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للبلاد قبل 31 أكتوبر وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون.

وأخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد يوم الخميس، مما يشير إلى احتمال بقاء المنصب شاغراً، بينما تواجه البلاد أزمة مالية حادة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر يوم الجمعة: «يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة».

أخبار ذات صلة
قائد انقلاب بوركينا فاسو يحذر من العنف والتخريب
بري: العرض الأميركي لترسيم الحدود "إيجابي" ويلبي مبدئياً مطالب لبنان
المصدر: وكالات
لبنان
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©