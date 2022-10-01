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في أحدث تفش للمرض.. وفاة طبيب بإيبولا في أوغندا

في أحدث تفش للمرض.. وفاة طبيب بإيبولا في أوغندا
1 أكتوبر 2022 13:18

أفادت وزيرة الصحة الأوغندية، اليوم السبت، بوفاة طبيب تنزاني يعمل في أوغندا متأثراً بإصابته بفيروس إيبولا، وهو أول عامل في مجال الصحة يُتوفى بسبب المرض في أحدث تفش له في البلاد.

وكتبت وزيرة الصحة جين روث أسينج على تويتر: «يؤسفني أن أعلن أننا فقدنا طبيبنا الأول، الدكتور محمد علي، وهو مواطن تنزاني يبلغ من العمر 37 عاماً».

وقالت: إن علي ثبتت إصابته بفيروس إيبولا في 26 سبتمبر وتوفي أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في فورت بورتال، وهي بلدة تقع على بعد 300 كيلومتر غربي العاصمة كمبالا.

وأعلنت السلطات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تفشي المرض الخطير الذي يتسبب في حمى نزفية في 20 سبتمبر، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة صحية كبيرة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

ولا يوجد لقاح لسلالة السودان من فيروس إيبولا، وهي السبب في الإصابات الأخيرة بأوغندا.

وقالت وزارة الصحة أمس الجمعة، قبل وفاة علي، إن المرض أصاب حتى الآن 35 شخصاً وأدى إلى وفاة سبعة.

وكان علي ضمن ستة عاملين في مجال الصحة من بينهم أطباء وطبيب تخدير وطالب طب أصيبوا بالمرض.

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المصدر: وكالات
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