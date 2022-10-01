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ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كابول «المروع»

التفجير استهدف مركزا تعليميا
1 أكتوبر 2022 13:14

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابول إلى 35 شخصاً على الأقل، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان فرانس برس السبت.

وجاء في بيان للبعثة بأن «الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلاً على الأقل و82 جريحاً»، وذلك في إشارة إلى هجوم الجمعة على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

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المصدر: وكالات
كابول
أفغانستان
تفجير انتحاري
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