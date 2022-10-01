مسؤول أوكراني يحذر من استخدام روسيا لأسلحة نووية

قال مستشار الرئاسة في أوكرانيا، ميخايلو بودولاك، إنه ليس من المستبعد أن تلجأ موسكو إلى استخدام أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا. وقال بودولاك، اليوم السبت، «في ضوء الهزائم العسكرية المتزايدة، فإن خطر حدوث ذلك آخذ في الازدياد». وفي ضوء الحرب ضد أوكرانيا، هدد الكرملين بشكل متكرر وغير مباشر باستخدام أسلحة نووية. وعندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي للحرب، قال الأسبوع الماضي: «إذا تعرضت وحدة أراضي بلادنا للتهديد، سنستخدم حتماً جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا. هذه ليست خدعة». ورأى مراقبون في هذه التصريحات تهديداً باستخدام أسلحة نووية.