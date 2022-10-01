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لبنان يتسلم رسالة من أميركا بشأن ترسيم الحدود البحرية

لبنان يتسلم رسالة من أميركا بشأن ترسيم الحدود البحرية
1 أكتوبر 2022 12:45

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، على تويتر إن الرئيس ميشال عون تسلّم رسالة خطية من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الأمور في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أصبحت في خواتيمها السعيدة ولبنان سيحصل على ما يستحق من ثروات.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن "الأمور أصبحت في خواتيمها السعيدة" في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأن لبنان " سيحصل على ما يستحق من ثروات".

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المصدر: وكالات
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