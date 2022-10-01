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تركيا ترفض قرار روسيا ضم مناطق أوكرانية

من عمليات الاستفتاء
1 أكتوبر 2022 11:54

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لقرار روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية.
وقالت الخارجية في بيان: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة"، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأشار البيان إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".
وأردف البيان: "تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا ضم مناطق دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزابوريجيا الأوكرانية".

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