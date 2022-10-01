«إيان» يترك كوبا بلا كهرباء وهافانا تناشد أميركا

ذكرت مصادر صحفية أن حكومة كوبا قدمت طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أن تسبب الإعصار إيان في قطع الكهرباء عن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. واجتاح الإعصار إيان كوبا يوم الثلاثاء وسوى منازل بالأرض ودمر حقولا زراعية. ونظم كوبيون احتجاجات ضد الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء مما زاد مخاوف استمرار نقص الغذاء والوقود والأدوية. وقالت المصادر إن واشنطن تقدر أن السلطات الكوبية ستعطي أولوية للمستشفيات ومرافق ضخ المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية الأخرى إذا ما قررت إدارة بايدن تقديم المساعدة. ولم ترد وزارة الخارجية ولا سفارة كوبا في واشنطن على طلب للتعليق على التقرير. ووعد بايدن بإعادة التواصل مع كوبا بعد سنوات من التوتر بين هافانا وواشنطن.