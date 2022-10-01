ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
من موقع الحادث
1 أكتوبر 2022 10:25
صرحت وزيرة الداخلية الألمانية، أن الشرطة الألمانية تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة"، بعد الانفجارات التي الحقت أضرارا بخطّي أنابيب نورد ستريم للغاز تحت الماء القادمين من روسيا. وفي تصريحات للصحيفة الألمانية اليومية "سوددويتشه تسايتونغ"، قالت نانسي فيسر "نأخذ التهديدات الحالية على محمل الجد ونحمي أنفسنا". وأضافت أن وحدات الشرطة تساندها خصوصا مروحيات وقوات بحرية خاصة، "تمتلك قدرات خاصة للتدخل في المواقف الخطرة". ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا المانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية أغسطس فيما نورد ستريم 2 لم يوضع بعد في الخدمة. ولم يعرف سبب الانفجارات. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.