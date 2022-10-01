الجيش الأميركي: نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين
أرشيفية
1 أكتوبر 2022 09:12
قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهادي والهندي يوم الجمعة: إن الجيش الأميركي على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين.
وأضافت أن هذه الوقائع لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأميركية أو لحلفائها.
وقالت القيادة الأميركية في بيان إن "إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الديمقراطية الشعبية. ولا تزال التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان صارمة".