الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية

بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
1 أكتوبر 2022 09:08

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الإعصار «إيان» «من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة» ويشكل أزمة للأمة، في إشارة إلى العاصفة القوية التي دمرت فلوريدا هذا الأسبوع وتشكلت مجددا يوم الجمعة في المحيط الأطلسي لتضرب مجددا ولاية ساوث كارولينا.

وقال بايدن «إنها ليست أزمة لفلوريدا. إنها أزمة أميركية.. رسالتي لسكان ساوث كارولينا بسيطة: من فضلكم استمعوا إلى كل التحذيرات والتوجيهات من المسؤولين المحليين واتبعوا تعليماتهم».

ووصل إيان إلى فلوريدا يوم الأربعاء كإعصار قوي من الفئة الرابعة وضرب ساوث كارولينا يوم الجمعة كعاصفة من الفئة الأولى.

وقد أصدر بايدن إعلان كارثة كبرى بالنسبة لفلوريدا وإعلانات كوارث منفصلة لـ13 مقاطعة في فلوريدا، لضمان قيام الحكومة الاتحادية بدفع كل تكلفة إزالة الحطام الناجم عن العاصفة.

وأعلن الرئيس الأميركي حالة الطوارئ بالنسبة لساوث كارولينا، ليسمح لرجال الإنقاذ الاتحاديين بالتمركز في الولاية قبل وصول الإعصار إليها.

وأضاف بايدن «كل دقيقة مهمة.. عملية إعادة البناء ستستغرق شهورا».

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان في فلوريدا
الإعصار «إيان» يخلف 23 قتيلا في فلوريدا
المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
إعصار
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©