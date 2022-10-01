مقتل عاملين في المجال الإنساني بجنوب السودان

قُتل ثلاثة من العاملين الإنسانيين في جنوب السودان في سبتمبر وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، مبدية قلقها إزاء تصاعد العنف ضد هؤلاء في هذا البلد.
وفي المجموع، قُتل ثمانية من العاملين الإنسانيين في البلاد منذ بداية العام، استنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا).
وقال مكتب أوشا في بيان إن شخصا يعمل في منظمة دولية غير حكومية قُتل الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار في ولاية الوحدة (وسط شمال البلاد).
وأضاف المصدر نفسه أن أحد موظفي الأمم المتحدة العاملين في مركز صحي في معسكر للنازحين قُتل خلال الأسبوع نفسه، مشيرا إلى أن الضحية الثالثة قُتلت في مكمن في ولاية جونقلي (شرق) التي تشهد عنفا مسلحا ونزاعا عرقيا.