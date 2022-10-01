بلينكن يدلي بتصريح بشأن انتخابات الرئاسة في البرازيل
بلينكن يدلي بتصريح بشأن انتخابات الرئاسة في البرازيل
1 أكتوبر 2022 07:51
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه يتوقّع من البرازيل أن تُظهر قوّة مؤسّساتها الديموقراطيّة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي يتواجه فيها الأحد الرئيس الحالي اليميني جايير بولسونارو مع الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال بلينكن للصحافة إلى جانب نظيرته الكنديّة ميلاني جولي التي تزور واشنطن "يمكنني فقط أن أقول لكم، في شكل عام، إنّ البرازيل لديها مؤسّسات ديموقراطيّة قويّة جدا، بما في ذلك هيئات انتخابيّة قويّة للغاية، وقد أثبتت ذلك مرارا".
وأضاف "نتوقّع أن تكون هذه هي الحال مرّةً أخرى خلال الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع"، مشدّدا على أنه لا يريد التدخّل في الاقتراع.
من جهتها أشارت جولي إلى أنّها ستتوجّه مع نظيرها الأميركي إلى أميركا اللاتينيّة الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع لمنظّمة الدول الأميركيّة في ليما يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وقالت "سنجري مناقشات قوية حول مستقبل الديموقراطية في قارتنا".