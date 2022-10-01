كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي يوم السبت، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونجيانج لصواريخ خلال أسبوع مع تصعيدها التوتر حول شبه الجزيرة الكورية.
وتأتي عملية الإطلاق بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأميركية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات يوم الجمعة لأول مرة منذ خمس سنوات كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن الصاروخين قصيري المدى أُطلقا من سونان شمالي العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج.
وقدرت أن مداهما بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا. كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن ما لا يقل عن اختبارين يشتبه بأنهما صاروخان باليستيان أجرتهما بيونجيانج.
وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو إن الصاروخين قطعا مسافة تراوحت بين 400 كيلومتر و 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.