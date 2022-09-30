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روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار بشأن ضم أراضٍ أوكرانية

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة
1 أكتوبر 2022 00:54

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، الجمعة، لإحباط قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في مجلس الأمن الدولي ضد إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها.
كان صوت روسيا الوحيد المعارض للقرار.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الجمعة، ضم أربع مناطق تشكل 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا. 
وطرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد القرار، الذي دعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغيير للوضع في أوكرانيا، مع إلزام روسيا بسحب قواتها.
كانت واشنطن قد ألمحت إلى أنها ستحول أنظارها، في حالة رفض القرار في مجلس الأمن، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

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المصدر: آ ف ب
روسيا
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أوكرانيا
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