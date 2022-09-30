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جنود يعلنون تنفيذ انقلاب في بوركينا فاسو

جنود يعلنون الإطاحة بالمجلس العسكري في بوركينا فاسو
1 أكتوبر 2022 00:23

أعلن إبراهيم تراوريه، وهو ضابط في جيش بوركينا فاسو برتبة نقيب، الجمعة، أنه أطاح برئيس المجلس العسكري الحاكم المقدَّم بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.
وقال العسكريون، في بيان تلاه واحد منهم "تمت إقالة المقدَّم داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.
وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوريه صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري. 
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.
وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. 
وجاء في بيانهم "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
وظهرت مجموعة من الجنود على محطة "آر.تي.بي" التلفزيونية الرسمية في بوركينا فاسو وهي تعلن الإطاحة بداميبا.
وسمع إطلاق نار صباح الجمعة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو. وقال المجلس العسكري الحاكم حينئذ إن مناقشات جارية لاستعادة الهدوء.
كان الجيش استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير الماضي، مطيحاً بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

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المصدر: رويترز
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