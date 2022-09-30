بايدن يدلي بتصريحات بشأن ضمّ روسيا مناطق أوكرانية

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن «يُرهب» الولايات المتحدة وحلفاءها، منّبهاً إلى أن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن «كل شبر» من أراضيه. وقال بايدن، في مداخلة في البيت الأبيض «أميركا وحلفاؤها لن يتعرضوا للترهيب، (بوتين) لن يُخيفنا». ثمّ توجّه إلى الرئيس الروسي قائلاً «إن أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو (...) سيد بوتين، لا تسيء فهم ما أقوله، كلّ شبر». وصادق بوتين، في وقت سابق اليوم الجمعة، رسمياً على ضمّ أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو خلال مراسم أقيمت في الكرملين هاجم خلالها الغرب، ودعا كييف إلى إلقاء السلاح. وقال بايدن إن ضم بوتين أجزاء من أوكرانيا يمثل مؤشراً على أنه يواجه صعوبات.وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض، بالاتفاق مع دول مجموعة السبع، عقوبات على «أي دولة أو فرد أو كيان» يقدم الدعم لمحاولات روسيا للاستيلاء «بشكل غير قانوني» على أراض في أوكرانيا. في الوقت نفسه، أكدت دول مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة)، في بيان الجمعة أنها «لن تعترف أبدا بعمليات الضمّ المزعومة».