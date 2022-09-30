بوتين مخاطباً الروس: «النصر سيكون لنا»

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستحقق «النصر» في الأزمة الحالية مع أوكرانيا، وذلك خلال حفل موسيقي في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالاً بضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الرئيس الروسي، على وقع تصفيق آلاف الروس «النصر سيكون لنا». وأضاف، مخاطباً سكان المناطق التي تم ضمها، «أهلاً بكم في الوطن»، معتبراً أن هؤلاء «عادوا إلى وطنهم التاريخي».

وأكد، من على منصة أقيمت خصيصاً للمناسبة عند جدار الكرملين، أن «روسيا لا تفتح أبوابها فحسب لهؤلاء، بل تفتح قلبها».

ووضع بعض المشاركين على جبهاتهم عصباً باللونين الأسود والبرتقالي، ترمزان إلى انتصار الجيش الأحمر على النازية.

كذلك، نصبت العديد من الشاشات العملاقة ومكبرات الصوت للسماح للحاضرين بمتابعة خطاب الرئيس الروسي وعروض يقدمها كثير من نجوم الموسيقى الروسية.

وقال بوتين «لقد صرنا أقوى لأننا معاً».

وأشار إلى «يوم خاص، تاريخي، (يوم) حقيقة وعدالة» في وقت «يدافع (الجنود الروس) ببطولة عن خيار الناس» في أوكرانيا.

وأضاف «سنبذل كل ما هو ممكن لدعم إخواننا وأخواتنا في زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، لتحسين أمنهم وإحياء الاقتصاد والبناء»، وذلك بعد ساعات من توقيعه رسمياً ضم المناطق المذكورة خلال حفل في الكرملين. أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية ترد على ضم روسيا مناطق أوكرانية كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

المصدر: آ ف ب