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زيلينسكي يناقش خطط الهجوم المضاد مع قادة الجيش

زيلينسكي يترأس اجتماع المجلس القومي للأمن والدفاع
30 سبتمبر 2022 20:49

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقادة الجيش، اليوم الجمعة، لمناقشة خطط الهجوم المضاد لاستعادة مناطق من روسيا.
وقال زيلينسكي، على تطبيق تلغرام، إنه ناقش هو وقادة الجيش أيضاً إمدادات الأسلحة، فضلاً عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا.
يأتي اجتماع المجلس القومي للأمن والدفاع بالتزامن مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية.
وأعلن بوتين، في حفل كبير أقيم في الكرملين، ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا إلى بلاده.
 وكانت هذه المناطق شهدت استفتاءات، قالت سلطات محلية إنها أسفرت عن تأييد كبير للاندماج مع روسيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
مجلس الأمن القومي
أوكرانيا
هجوم مضاد
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