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زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
30 سبتمبر 2022 18:53

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الروسي فلاديمير إجراء محادثات مع أوكرانيا.
وأكد زيلينسكي أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لها، وذلك بعيد طلب الأخير إجراء مفاوضات من كييف وقف القتال.
وقدم بوتين الاقتراح بإجراء محادثات مع كييف خلال حفل توقيع ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا.
وقال الرئيس الروسي «ندعو نظام كييف إلى التوقف فوراً عن القتال ووقف جميع الأعمال العدائية.. والعودة إلى طاولة المفاوضات».
ردا على الاقتراح، قال زيلينسكي، في مقطع فيديو بث على الإنترنت، إن «أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية.وقال زيلينسكي في المقطع «نتخذ قراراً حاسماً عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي».

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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