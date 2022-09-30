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بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
30 سبتمبر 2022 18:29

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رسمياً على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.
بعد ذلك، شبك بوتين يديه بأيدي زعماء المناطق الأربع، بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

  • بوتين يتشابك الأيدي مع قادة المناطق التي ضمت إلى روسيا
    بوتين يتشابك الأيدي مع قادة المناطق التي ضمت إلى روسيا

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سكان المناطق الأربع «اختاروا بصوت واحد» الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّموها.
وقال «أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد».

  • النخبة والسياسيون الروس يحضرون حفل إعلان ضم المناطق
    النخبة والسياسيون الروس يحضرون حفل إعلان ضم المناطق

وفي خطاب سبق التوقيع على المعاهدات، طالب بوتين القوات الأوكرانية بوقف جميع عملياتها العسكرية.
وقال «ندعو نظام كييف إلى التوقف فوراً عن القتال ووقف جميع الأعمال العدائية.. والعودة إلى طاولة المفاوضات».
وأضاف بوتين أن «الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت».

وأكد الرئيس الروسي أن «الناس انتزعوا من وطنهم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي» وأن «اختيار الانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ». لكنه تدارك أن «الاتحاد السوفييتي انتهى. لا يمكننا إعادة الماضي. ولم تعد روسيا تحتاجه. لا نسعى لذلك».
وفي كلمة ألقاها أمام مئات الحضور في قاعة «سانت جورج» في الكرملين، قال بوتين إن روسيا ستدافع عن أراضيها الجديدة بكل الوسائل المتاحة لها.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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أوكرانيا
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