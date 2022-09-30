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بوتين يوجّه اتهاماً للغرب بشأن تسرب «نورد ستريم»

بوتين يلقي كلمة في الكرملين
30 سبتمبر 2022 18:16

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز «نورد ستريم 1و2» اللذين يربطان بين روسيا وأوروبا.
وقال بوتين، في خطاب متلفز أثناء حفل أقامه الكرملين لإعلان ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا «العقوبات غير كافية بالنسبة للغربيين، انتقلوا إلى التخريب.. عبر تدبير الانفجارات في خطوط أنابيب غاز نورد ستريم الدولية في قاع بحر البلطيق».
وتابع «بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا... المستفيد من ذلك واضح للجميع. بالطبع المستفيد هو الذي ارتكب هذا».
ورصد علماء الزلازل انفجارات قرب خطي الأنابيب مما أثار موجة من التكهنات بشأن من المسؤول عن تخريب أحد أهم ممرات الطاقة الروسية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشتبه في أن عملاً تخريبياً وراء الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب «نورد ستريم 1 و2» في المياه السويدية والدنماركية. ونفى البيت الأبيض تلميحاً روسياً إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء الأمر.
وكان بوتين قال، أمس الخميس خلال مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تفجير خطي الأنابيب «عمل إرهابي دولي».
وقال جهاز المخابرات الروسي إن موسكو لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الغرب يقف وراء ما وصفه بأنه «عمل إرهابي» في خطي الأنابيب.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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