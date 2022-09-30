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الاتحاد الأوروبي يرد على ضم روسيا مناطق أوكرانية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل
30 سبتمبر 2022 17:42

علّق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، في وقت سابق اليوم على وثائق لضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف البتة بالاستفتاءات التي جرت هناك وإنه سيشدد العقوبات على روسيا بهدف زيادة الضغط عليها.وأضاف التكتل، في بيان، "لن نعترف مطلقا باستفتاءات" تنتهك "استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ولا بنتائجها".
وتابع "سنعزز إجراءاتنا العقابية لمواجهة تحركات روسيا. هذه الإجراءات ستكثف الضغوط على روسيا".

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المصدر: آ ف ب
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