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كشف معلومات إضافية بشأن تسرب «نوردم ستريم»

فقاعات جراء تسرب الغاو من خط أنابيب "نوردم ستريم"
30 سبتمبر 2022 16:58

كشف تقرير جديد، صدر اليوم الجمعة، ملابسات جديدة بشأن تسرب الغاز من خطي أنابيب «نورد ستريم 1و2» اللذين يربطان روسيا بأوروبا.
بحسب ما جاء في تقرير دنماركي-سويدي، نجم تسرّب الغاز في أربعة مواقع من خطي الأنابيب في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.
وتحدث البلدان، في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن انفجارين بقولهما إن «قوة الانفجارين بلغت 2,3 و2,1 على مقياس ريختر للزلازل، على التوالي، وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات» من مادة «التي ان تي».
وكتبت السويد والدنمارك، في رسالتهما الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش «تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن هذه التفجيرات هي نتيجة عمل متعمد»، من دون إلقاء المسؤولية على أي طرف.
وما زال مصدر الانفجارات ومنفذوها غامضة بينما تنفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتها عن الحادث.
اكتشفت مواقع التسرب في المياه الدولية شرق جزيرة «بورنهولم» الدنماركية الاثنين. ويقع اثنان منها في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد واثنان في تلك التابعة للدنمارك.
وتسببت التسربات من أنابيب الغاز في ظهور فقاعات على سطح البحر يتراوح قطرها بين مئتين و900 متر.
ويحظر التنقل في هذه المناطق أو التحليق فوقها.
وتفيد الوثيقة الدنماركية-السويدية بأن التسرب من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم1» يفترض أن يتوقف الأحد. أما التسرب من «نورد ستريم2» فما زال تقدير موعد توقفه غير ممكن.
 وسيعقد مجلس الأمن، في وقت لاحق اليوم، اجتماعا طارئا بشأن حوادث التسرب بطلب من روسيا. 

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