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بوتين يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفال في موسكو
30 سبتمبر 2022 16:35

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية.
وقال بوتين، في خطاب ألقاه خلال احتفال أقيم في موسكو وقاطعه الحضور بالتصفيق عدة مرات "هناك أربع مناطق جديدة في روسيا" في إشارة إلى لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية.
شهدت هذه المناطق، قبل أيام، استفتاءات قالت سلطات محلية إن نتيجتها جاءت مؤيدة للانضمام إلى روسيا.
وأضاف بوتين أن "الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي أن "الناس انتزعوا من وطنهم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي" وأن "اختيار الانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ". لكنه تدارك أن "الاتحاد السوفياتي انتهى. لا يمكننا إعادة الماضي. ولم تعد روسيا تحتاجه. لا نسعى لذلك".
وفي كلمة ألقاها أمام مئات الحضور في قاعة "سانت جورج" في الكرملين، قال بوتين إن روسيا ستدافع عن أراضيها الجديدة بكل الوسائل المتاحة لها.
 

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
استفتاء
زابوريجيا
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