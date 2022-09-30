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العثور على ظرف مشبوه في مبنى المفوضية الأوروبية

سيارات الحماية المدنية أمام مبنى المفوضية الأوروبية بعد العثور على الظرف
30 سبتمبر 2022 16:20

عثر على ظرف يحتوي مسحوقا أبيض، اليوم الجمعة، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في الطابق الذي تعمل فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، كما ذكر رجال الإطفاء.
وقال مراسل صحفي إن العثور على الظرف أدى إلى إخلاء جزء من مبنى "بيرليمونت"، حيث مقر المفوضية الأوروبية، في منتصف النهار وإلى نشر عدد كبير من آليات الطوارئ. 
وسعت إدارة المفوضية على الفور إلى طمأنة الموظفين.
وقال إريك مامر المتحدث باسم الإدارة الأوروبية للصحفيين إنه "تم إخلاء الطابق الثالث عشر (حيث تعمل المسؤولة الأوروبية الألمانية) لكن الجميع بخير". 
وأوضحت إدارة الإنقاذ أنه سيتم تحليل المسحوق المثير للشبهة من قبل إدارة الدفاع المدني التي توجهت وحدة منها إلى المكان على الفور.
وقال والتر ديريو المتحدث باسم رجال الإطفاء في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، إنه "تم عزل موظف في المفوضية تعامل مع الظرف" بانتظار نتائج هذا التحليل. لكنه أكد أنه "لم تظهر أي عوارض طبية" على هذا الشخص.
وقع الحادث فيما كان وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون أزمة الطاقة التي سببتها الأزمة الأوكرانية.

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المصدر: د ب أ
المفوضية الأوروبية
طرد مشبوه
أورسولا فون دير لاين
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