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منظمة الصحة تعلن تزايد إصابات الكوليرا ووفياتها على مستوى العالم

طفل يتلقى لقاحاً ضد الكوليرا
30 سبتمبر 2022 16:07

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت هذا العام، مع تسجيل تفشي المرض في 26 دولة وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات.

وفي الأعوام العادية، كان ظهور الإصابات بالمرض الذي ينتقل عبر تناول طعام أو ماء ملوث ويمكن أن يسبب الإسهال الحاد، يقتصر على أقل من 20 دولة.

وقال فيليب باربوزا، رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية في جنيف "بعد أعوام من انخفاض الأعداد، نشهد تزايدا مقلقا جدا لتفشي الكوليرا على مستوى العالم خلال عام حتى الآن".

وأضاف أن متوسط معدل الوفيات حتى الآن هذا العام ارتفع إلى ثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بالمتوسط في خمس سنوات، وبلغ حاليا ثلاثة بالمئة في أفريقيا.

ومع أن معظم من يصابون بالكوليرا يعانون من أعراض خفيفة أو لا يعانون من أي أعراض، فإن المرض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يتم علاجه.

وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصا بالفعل في سوريا بسبب تفشي الكوليرا.
كما عبر باربوزا عن قلقه إزاء تفشي المرض في القرن الأفريقي ومناطق في آسيا، من بينها باكستان، حيث غمرت المياه بعض المناطق.

وقال إنه ليس هناك سوى ملايين قليلة من جرعات اللقاحات متاحة للاستخدام قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى مشكلات من بينها قلة الشركات المصنعة.
وتحتفظ منظمة الصحة بمخزون للطوارئ من لقاحات الكوليرا.

 

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المصدر: رويترز
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